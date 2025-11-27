Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 27 November 2025: लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा, निसंकोच आगे बढ़ेंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सुखदायी है. अपेक्षित परिणामों को पाने में मदद मिलेगी. घर परिवार में सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. खानपान में भव्यता बढ़ेगी. सक्रियता से काम लेंगे. रिश्ते बेहतर बनाए रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन संवरेगा. उत्साहित बने रहेंगे. मेहमानों का आना होगा. लंबित कार्य सधेंगे. विविध निर्णय पक्ष में बनेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कला प्रदर्शन में बेहतर होते हैं. भव्यता बनाए रखते हैं. सभी रंगों को पसंद करते हैं. जीवन मे कई बार उतार चढ़ाव देखते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. कार्य व्यापार पर जोर देना है. तेजी बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कामकाज उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामलों में पहल बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधी प्रयासों में सफलता मिलेगी. व्यक्तिगत संबंध संवार पर रहेंगे. रिश्तों में सहजता शुभता बढ़ेगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुख के पल बिताएंगे. प्रियजनों और परिजनों की सुनेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य संवार पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. मनोबल उच्च रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- क्रीम कलर

एलर्ट्स- अतिजोखिम न लें. नियंत्रित व्यवहार रखें. जिद छोड़ें.

---- समाप्त ----