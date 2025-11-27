Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 27 November 2025: कामकाज बढ़त पर रहेगा, नीति नियम के अनुरूप आगे बढ़ेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

और पढ़ें

नंबर 5- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन पेशेवरता बढ़ाए रखेगा. निजी स्तर पर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सबका समर्थन पाएंगे. कारोबार में उल्लेखनीय स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति बहुत आगे की सोच रखने की अपेक्षा वर्तमान पर गहरा फोकस बनाए रखते हैं. सामान्य कदमों से बड़ी उपलब्धि पाते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस रखना है. दबाव और हड़बडी में न आएं. अतार्किक सौदे समझौतों से बचें. बड़ों की आज्ञा पालन बनाए रखें. साज संवार बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- पेशेवरों के लिए उम्दा स्थिति बनी रहेगी. साहस पराक्रम के प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लाभ अवसर बनेंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. हितवृद्धि बनाए रखेंगे. कामकाज बढ़त पर रहेगा. नीति नियम के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. नियंत्रण पर जोर देंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. समन्वय से काम लेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में उतावली से बचें. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि रहेगी. भावनात्मक संवाद सहज रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके मिलेंगे. मित्र मददगार होंगे. व्यर्थ की आशंओं से मुक्त रहें.

हेल्थ एंड लिविंग- सहज सजग बने रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. खानपान आकर्षक होगा. विनम्र व शांत रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- हल्की बात को अनदेखा करें. संतुलन बढ़ाएं. अतिभावुक न हों.

---- समाप्त ----