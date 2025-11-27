Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 27 November 2025: मित्रों का साथ सहयोग रहेगा, मितभाषी रहेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सामान्य फलकारी है. अनावश्यक कार्यों में समय नष्ट न करें. विविध्प् मामलों को धैर्य से काम लें. लापरवाही व ढिलाई से बचें. करियर व्यवसाय सामान्य रहेगा. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. विभिन्न कार्य समय पर पूरे करने का प्रयास रखें. जल्दबाजी न दिखाएं. बहस में न आएं. अतार्किक कार्यों से दूरी रखें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति चुपचाप अपनी कार्यगति बनाए रखते हैं. परंपरागत तौरतरीकों में सीमित समझ होती है. आज इन्हें सहज बने रहना है. समकक्षों का साथ सहयोग बढ़ाएं. मित्रों का साथ सहयोग रहेगा. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे.

मनी मुद्रा- सामंजस्यता बनाए रखकर आगे बढ़ें. लाभ और विस्तार में धैर्य दिखाएं. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. समकक्षों के लिए समर्थन का भाव रखेंगे. प्रयोगवादी नजरिया बनाए रखेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. सतर्कता बढ़ाएंगे. अच्छे सहय बने रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. वातावरण संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनय विवेक से काम लें. जल्दबाजी न करें. निजी चर्चा में स्पष्टता रखें. व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति रहेगी. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद संवारें. सहजता से आगे बढ़ें. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य मनोबल साधारण रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7

फेवरेट कलर- भूरा

एलर्ट्स- ठगों से बचें. प्रलोभन में न आएं. अनजानों से दूर रहें.

