Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 27 November 2025: पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे, साहस पराक्रम बढ़ाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

और पढ़ें

नंबर 3- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 3 के लिए आज का दिन हर्ष आनंद को बढ़ाएगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सुख सौख्य संतुलन बनाए रखेंगे. सहज प्रयासों में गति आएगी. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मान सम्मान और पूछपरख में वृद्धि होगी. ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे. पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं. पेशेवरता पर फोकस बनाए रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति पवित्रता और चारित्रिक सबलता को सबसे उूपर रखते हैं. पद प्रभाव बनाए रखते हैं. विषयगत समझ गहरी होती है. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. आत्मअनुशासन बढ़ाएंगे. कामकाज में उतावली से बचेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. सबकी मदद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषय संवार पाएंगे. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखेंगे. आस्था मनोबल से कार्य सधेंगे. अनुभवियों का साथ बना रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रगणों और परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे. सभी का सहयोग बना रखेंगे. पारिवारिक विषयों में मिठास रखेंगे. रिश्तों में सफलता पाएंगे. संवाद चर्चा बनाए रखेंगे. प्रेम में सहजता बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्ट रहेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंट के लिए समय लेकर जाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति तेज रहेगी. साझीदारी पर ध्यान देंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यक्तित्व और आकर्षण में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9

फेवरेट कलर- हल्दी समान

एलर्ट्स- योजना से आगे बढ़ें. धैर्य रखें. नकारात्मकता से दूर रहें.

---- समाप्त ----