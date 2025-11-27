Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 27 November 2025: अवसर का लाभ लेंगे, लोगों पर भरोसा बढ़ाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 2 के लिए आज का दिन भाग्यकारी है. सभी क्षेत्रों में अनुकूलता बनी रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. रिश्तेदार व करीबी सहायक होंगे. निजी मामलां में रुचि लेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावनात्मक मजबूत होते हैं. मन की बात सरलता से कह जाते हैं. संवेदनशीलता अच्छी होती है. आज इन्हें सबसे मिलकर आगे बढ़ना है. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. साहस और पराकम से कार्य सधेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

मनी मुद्रा- व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. दीर्घकालिक योजनाओं पर बल रहेगा. पेशेवरता बनी रहेगी. सक्रियता सामंजस्बनाए रखेंगे. कामकाजी मित्रों का समर्थन रहेगा. सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. विभिन्न कार्यों में सामंजस्य रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे. भरोसा बढ़ाएंगे. अनुबंध बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में प्रेम स्नेह बड़प्पन दिखाएंगे. सबके हित का भाव रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. परस्पर साथ समर्पण से काम लेंगे. निजी चर्चाओं में रुचि रहेगी. सुख साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति संवारेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. साहस पराक्राम रखेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्र मददगार होंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- अतिउत्साह न दिखाएं. विवाद में न आएं. आशंका से बचें.

