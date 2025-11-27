Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 27 November 2025: हड़बड़ी न दिखाएं, नियंत्रित गति से आगे बढ़ें

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 27 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सुखकर है. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक अनुबंधों में सफलता मिलेगी. धैर्य और धर्म का पालन बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति हर बात जिम्मेदारी से करते हैं. इन्हे लोगों की सरप्राइज कम पसंद होती है. योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें मनोबल बढ़ाए रखना है. सक्रियता का लाभ मिलेगा. संतुलन व सामंजस्य पर जोर बनाए रखेंगे. सहज व्यवहार रखेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी. कामकाज में उछाल रहेगा. व्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों अनुकूलन रहेगा. हड़बड़ी न दिखाएं. नियंत्रित गति से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पेशेवर साथियों की मदद मिलेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा सभी सहायक होंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रों का भरोसा बढ़ेगा. परिजनों से संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. चर्चा में सकारात्मकता बढ़ाएंगे. भावनात्मक स्पष्टता बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार में धैर्य दिखाएंगे. निजी संबंध संवारेंगे. मन का मामले पक्ष में रहेंगे. अपनों की खुशी को अनदेखा न करें.

हेल्थ एंड लिविंग- रचनात्मक प्रयास बढ़ेंगे. ऊर्जावान बने रहेंगे. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- स्वर्णिम

एलर्ट्स- फोकस बढ़ाए रहें. जोखिम उठाने से बचें. तर्क रखें.

---- समाप्त ----