Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 26 September 2025: करियर व्यापार में आगे रहेंगे, अवसरों का लाभ उठाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 26 September 2025: कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लेनदेन में अनुशासन रखेंगे. करियर व्यापार में आगे रहेंगे. प्रभावशाली लोगों से बनाकर चलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

नंबर 9- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. अधिकार एवं लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. पेशेवर प्रयास अपेक्षित गति लेंगे. तेजी से लक्ष्यों का साधेंगे. भेटवार्ता सुखद बनेंगी. व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलेगा. रिश्ते संवारने में सफल होंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार में सबका सहयोग बना रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति व्रत पालन में आगे होते हैं. सौंपे गए कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं. अच्छे योद्धा होते हैं. आज इन्हें अनुभवियों का साथ समर्थन बनाए रखना है. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से तालमेल रहेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवरों का सहयोग एवं प्रभाव बनाए रखेंगे. योजनाओं पर फोकस रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में असरदार रहेंगे. वाणिज्यिक परिणाम बेहतर रहेंगे. कामकाजी संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लेनदेन में अनुशासन रखेंगे. करियर व्यापार में आगे रहेंगे. प्रभावशाली लोगों से बनाकर चलेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में हर्ष आनंद बना रहेगा. जरूरी बात साझा करेंगे. पारिवारिक संबंध संवार पर रहेंगे. सहजता बनाए रखेंगे. स्वजनों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. परस्पर सहयोग देंगे. मित्रों और प्रियजनों के संग सुखद यात्रा संभव है. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- वातावरण में शुभता बनी रहेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. मनोबल बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लालचंदन

एलर्ट्स- धैर्य व संपर्क संवारें. टीम पर बल दें. बातों में मधुरता रखें.

---- समाप्त ----
TOPICS:

