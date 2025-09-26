Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 26 September 2025: साहस पराक्रम से काम लेंगे, आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे

नंबर 8- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन किस्मत की चमक को बढ़ाने वाला है. भाग्य की मदद से चहुंओर इच्छित परिणाम बनेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों से सभी प्रभावित रहेंगे शासन प्रशासन में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे. संस्कारों को बढ़ावा मिलेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार में लाभ संवार पर रहेगा. परिजनों से संबंध सुधरेंगे. सुखद सूचना प्राप्त सकती है. शनि के अंक 8 के व्यक्ति दूरदर्शी और संवेदनशील नजरिया बनाए रखने वाले होते हैं. संघर्ष बनाए रखने एवं अधिकार भी छोड़ने में भी पीछे नहीं रहते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ानी हैं. संपर्क संवाद पर जोर दें. प्रबंधन को बल मिलेगा.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में फोकस बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करने में सफल होंगे. गंभीरता दिखाएंगे. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. टीम भावना से कार्य करेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और उत्साह से संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. परिजनों के समर्थन से उत्सव की रूपरेखा बनेगी. प्रियजनोंं से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. रिश्ते मधुर रहंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. विनम्र रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- स्पष्टता बढ़ाएंगे. सभी सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास रखेंगे. रुटीन बेहतर होगा. संबंधों में शुभता रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

Advertisement

एलर्ट्स- संकीर्णता त्यागें. लोभ से बचें. व्यवहार में सरल रहें.

---- समाप्त ----