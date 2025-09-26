scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 26 September 2025: नौकरीपेशाओं को समकक्षों का सहयोग रहेगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 26 September 2025: कला प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवरों को महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशाओं को समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यवसायिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा.

नंबर 7- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8. आज का दिन अंक 7 के लिए उच्चफलदायी है. पेशेवर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. अपनों के बीच प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहेंगे. आत्मनियंत्रण और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. धैर्यपूर्वक कामकाजी लक्ष्यों को साधेंगे. तर्क विवाद बहस से बचेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति विद्वानों का सम्मान करते हैं. अनुभव के प्रति आदरभाव रखते हैं. करीबियों का साथ बनाए रखते हैं. बुद्धि और अनुभव का सामंजस्य रखते हैं. आज इन्हें विवेक विनम्रता से कार्य करना है. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पेशेवर गतिविधियां बढ़ाएंगे. सहनशीलता रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में सजगता रखेंगे. नियम पालन बढ़ाएंगे. कला प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवरों को महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशाओं को समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यवसायिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से तालमेल बना रहेगा. व्यक्तिगत मामलो में उत्साह बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग की भावना बढ़ाएंगे. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन होगा. सरलता सामंजस्य बढ़ाएंगे. रिश्तों में अहंकार न लाएं. वचन निभाएं. आशंकाओं से बचें. अपनों की गलतियां को क्षमा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन रखेंगे. सलाह से कार्य करेंगे. मेहमान आएंगे. वातावरण सुखद रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 7 8 9  

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- सहयोग समर्थन व सुविधा संसाधन बढ़ाएं. सहज भरोसा न करें. सतर्क रहें.

लेटेस्ट

