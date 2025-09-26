Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 26 September 2025: वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, भेंटवार्ता में सफल होंगे

नंबर 6- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितवृद्धि बनाए रखने वाला है. पेशेवर प्रयासों को महत्व देंगे. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. लापरवाही व अनदेखी से बचेंगे. महत्वपूर्ण यात्रा में सहजता बनाए रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे. नीति नियम का पालन करेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति का पहनावा आकर्षक होता है. वस्तुओं को समझने और खरीदने में तेज होते हैं. अनुभव और कौशल से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें स्वयं पर भरोसा बनाए रखना है. बड़ों की बात को ध्यान सुनेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ और प्रभाव सकारात्मक बने रहेंगे. विविध योजनाएं एवं प्रयास संवार पाएंगे. सौदे समझौतों में उत्साह दिखाएंगे. जल्दबाजी न करें. पेशेवर कार्यों पर फोकस रहेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारों और बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सामंजस्यता पर बल बनाए रहेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. सहनशीलता बनाए रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का सम्मान रखेंगे. संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. मन की बात प्रखरता से कह पाएंगे. प्रेम स्नेह में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. अपनों के साथ समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता सरलता से कार्य करेंगे. रिश्तों को बल देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शैली आकर्षक रहेगी. खानपान पर जोर देंगे. करीबी प्रभावित होंगे. मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मैजेंटा

Advertisement

एलर्ट्स- ढिलाई न बरतें. अनदेखी से बचें. आवेश में नहीं आएं. सामंजस्य रखें.

---- समाप्त ----