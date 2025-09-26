Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 26 September 2025: मनोबल ऊंचा बनाए रखना है, तेजी से आगे बढ़ेंगे

नंबर 5- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण मामलों मे गतिशीलता बनाए रखेगा. सेवाक्षेत्र से जुड़े जन सफल होंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे. इच्छित विषयों पर बल बनाए रखेंगे. जीवन में खुशियां का आगमन रहेगा. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति सामाजिक चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होते हैं. सबके साथ सहजता बनाए रखते हैं. आज इन्हें सामजस्य बढ़ाना है. मनोबल ऊंचा बनाए रखना है. तेजी से आगे बढ़ेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे. लाभ प्रभाव में बढ़ोतरी होगी. महत्वपूर्ण कार्यों को बल मिलेगा. आर्थिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. व्यवस्था को संवारेंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी रहेगी. अनुभवों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरों पर अधिक भरोसा रखेंगे. नियमों का अनुसरण रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. साज संवार पर बल होगा. घर परिवार में संवेदनशीलता बढ़ेगी. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. मन की बात में सहजता से कह पाएंगे. करीबियों के सहयोग बना रहेगा. भावनात्मक संवाद में बेहतर रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. प्रेम स्नेह बढ़त पर रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान बढ़ा रहेगा. घर परिवार के लिए प्रयासरत रहेंगे. संसाधनां में वृद्धि होगी. स्वास्थ का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारों से सलाह लेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- जिद अहंकार में न आएं. धैर्य रखें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं.

