Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 26 September 2025: धैर्य दिखाएंगे, भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे

नंबर 4- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 4 के लिए हितकर है. प्रियजन सहयोगी रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में नपातुला जोखिम उठाएंगे. सबके साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर रहेंगे. सहज प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रहेगी. करियर कारोबार के जिम्मेदारों से मुलाकात होगी. निजी विषयों में धैर्य धारण करें. संबंध सुखद रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की नजर तेज होती है. डाटा एनालिसिस में अच्छे होते हैं. कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तैयारी दिखाते हैं. आज इन्हें रुटीन बेहतर रखना है. कार्य व्यवस्था पर जोर दें. सतर्कता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी तथ्यों एवं योजनाओं पर जोर बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में गतिशीलता बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. स्पष्टता व सक्रियता रखेंगे. लोभ प्रलोभन में नहीं आएंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद और रुटीन संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. संकोच बना रहेगा. व्यवस्था पर ध्यान दें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम व्यवहार आकर्षक रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी. आसपास अनुकूलन बनाए रहेंगे. परिजनों को बेहतर समझेंगे. बड़ों का आदर सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. भ्रम बहकावे भटकाव में नहीं आएंगे. व्यर्थ बातों को अनदेखा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में सहजता सजगता रहेगी. रिश्तों में अनुकूलन बनाए रहेंगे. करीबियों की भावनाएं समझेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. नियमों पर जोर देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर- श्वेत स्फटिक के समान

एलर्ट्सरह- क्षमा भाव रखें. संवेदनशीलता बढ़ाएं. उधार के लेनदेन से बचें.

