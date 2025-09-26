Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 26 September 2025: जरूरी सूचनाओं पर ध्यान देंगे, चर्चा संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे

नंबर 3- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 3 के लिए औसत से शुभ प्रभाव वाला है. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. मित्र संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी. निजी संबंधों में तालमेल रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में हलचल बढ़ेगी. कार्य व्यापार में धैर्य दिखाएंगे. नौकरीपेशा उत्साहित रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति परंपराओं के पोषक होते हैं. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हैं. नेतृत्व के सहायक होते हैं. गरिमा गोपनीयता बनाए रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान देना है. अनुबंधों में रुचि रहेगी. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आर्थिक मामलों में विनम्रता बनाए रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में प्रभाव बना रहेगा. अधिकारियों का सानिध्य रखेंगे. पेशेवरजन रुटीन संवारेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. वातावरण में सहजता रहेगी. नौकरीपेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. अनुभव से आगे बढ़ेंगे. धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखेंगे. सब से जुड़कर चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम के मामले सामान्य रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. स्नेह विश्वास से मामले संवारेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. जरूरी सूचनाओं पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे. घर परिवार में आनंद बना रहेगा. करीबी विश्वसनीय रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक बना रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संसाधनों पर जोर देंगे. जीवनस्तर संवरेगा. मनोबल उत्साह बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सफेद चंदन

एलर्ट्स- तैयारी बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दें. साहस से काम लें.

