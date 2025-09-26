Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 26 September 2025: व्यापार के मामले सधेंगे, कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ाकर रखेंगे

नंबर 2- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 2 के लिए हितसंरक्षक है. करीबियों का साथ समर्थन पाएंगे. सबके सहकार और आदरभाव बना रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में पहल पराकम दिखाएंगे. उम्मीद के अनुरूप सफलता बनी रहेगी. साहस औरसक्रियता से काम लेंगे. लाभ प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे. साझा प्रयास गति पाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति औरों के साथ मिलकर कार्य करने की समझ रखतें. खुशियों को साझा करने में प्रसन्न होते हैं. आज इन्हें कामकाज में तेजी लाना है. सक्रियता बनाए रखना है. सभी से बनाकर चलेंगे. सामजस्यता बनाए रखेंगे. भाग्य से संबंधित मामले पक्ष में बनेंगे.

मनी मुद्रा- विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. लोगों का भरोसा हासिल करेंगे. प्रबंधन और प्रशासन पर ध्यान देंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. अवसरों पर जोर बना रहेगा. योजनानुरूप कार्य करेंगे. अर्थ व्यापार के मामले सधेंगे. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ाकर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के अवसर बनेंगे. घर परिवार में सब लोग हर्ष आनंद से रहेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन होगा. मेलजोल के प्रयास बनाए रखेंगे. सभी का साथ विश्वास पाएंगे. समता सामंजस्यता रखेंगे. रिश्ते संवार लेंगे. संबंध संवरेंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. सुखद सूचना मिलेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- योजनाएं साझा करेंगे. चर्चा संवाद में उत्साह बनाए रखेंगे. खानपान संवारेंगे. मनोबल बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर कलर

एलर्ट्स- सेवा, श्रम और समभाव रखें. प्रलोभन से बचें. आत्मविश्वास बढ़ाएं.

