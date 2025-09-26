scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 26 September 2025: लक्ष्य पर फोकस रखें, प्रलोभन में नहीं आएं

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 26 September 2025: सभी के साथ संबंध निभाने का प्रयास रखें. रिश्तों को मजबूत बनाएं. आवश्यक सूचना की प्राप्ति संभव है. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखें. स्वजनों की खुशी बढ़ाएं. सुख सौख्य का ध्यान दें. यात्रा पर जा सकते हैं.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1- 26 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सामान्य परिणामों को बनाए रखने वाला है. अनुभवियों से सीख सलाह बनाए रखें. आज्ञाकारिता और अनुशासन अपनाएं. व्यवस्थागत अनुपालन बनाए रखें. सहजता सजगता से काम लें. लोगों से भेंट संवाद में सतर्कता बरतेंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति वर्तमान और भविष्ठ से तारतम्य साधने में सफल रहते हैं. योजनाओं के संचालन को नियमित बनाए रखते हैं. शैली प्रभावशाली बनाकर रखते हैं. आज इन्हें विश्वास से काम लेना है. लक्ष्य पर फोकस रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. प्रलोभन में नहीं आएं.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्यों में पेपरवर्क पर ध्यान दें. समता संतुलन पर जोर बनाए रखें. पद प्रतिष्ठा में पूर्ववत् स्थित बनाए रहेंगे. सकारात्मकता के साथ कार्य करेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर रहेंगे. सक्रियता बनाए रहें. रुटीन पर जोर रखें. ऐच्छिक प्रदर्शन में धैर्य रखें. पेशेवर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से बहस विवाद में न पड़ें. सभी के साथ संबंध निभाने का प्रयास रखें. रिश्तों को मजबूत बनाएं. आवश्यक सूचना की प्राप्ति संभव है. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का सम्मान रखें. स्वजनों की खुशी बढ़ाएं. सुख सौख्य का ध्यान दें. यात्रा पर जा सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक प्रयत्न बेहतर होंगे, परस्पर सहयोग रखेंगे 
कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे, समकक्षों का साथ रहेगा 
शुभता प्रतिशत अच्छा रहेगा, परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे 
साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे 
आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, पेशेवर प्रभावी रहेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य होगा. खानपान पर फोकस होगा. मनोबल बनाए रखेंगे. योग प्राणायाम अपनाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर- ब्राइट व्हाइट

एलर्ट्स- सजगता बनाए रखें. ठगों से दूर रहें. जल्दबाजी में न आएं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement