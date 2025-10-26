scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 26 October 2025: उद्योग व्यवसाय में तेजी रेगी, नियम पालन रखेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 26 October 2025: व्यापार व्यवसाय में उछाल पाएंगे. पेशेवरता बढ़त पाएगी. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी रेगी. नियम पालन रखेंगे. बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

nine horoscope

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन उच्चफलदायी है. किस्मत के सहयोग से कामकाज बड़े लक्ष्य साधेंगे. उम्मीद से अच्छे परिणाम बनेंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. योजनाएं आकार लेंगी. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर रहेगा. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति महत्वपूर्ण अवसरों का भरपूर फायदा उठाते हैं. पहल करने में उत्साह बनाए रखते हैं. सभी इन्हें दोस्त बनाना पसंद करते हैं. आज इन्हें तेजी दिखाना है. साहस से काम लेना है. लाभकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंग. सबको जोड़ने की कोशिश होगी. बड़प्पन बनाए रहें.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में लाभ एवं संवार बनाए रखेंगे. अनुकूलता बढ़त पर बनी रहेगी. व्यापार व्यवसाय में उछाल पाएंगे. पेशेवरता बढ़त पाएगी. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय में तेजी रेगी. नियम पालन रखेंगे. बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. सभी को प्रभाव में लेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. आर्थिक वृद्धि बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. करीबियों के साथ बना रहेगा. घर में मधुरता रहेगी. सुख सौख्यरहेगा. प्रियजनों के साथ सुख साझा करेंगे. घर परिवार में समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. संवाद में सहज रहेंगे. स्नेह को बल मिलेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. खुशियों का आगमन होगा. निजी जीवन संवरेगा. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ सुधार पाएगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- बा्रइट रेड

एलर्ट्स- वादविवाद से बचें. बहस में न आएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
