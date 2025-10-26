Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 26 October 2025: लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा, पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सफलता की संभावना उूंची बनी रहेगी. करियर व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. विविध मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. साहस और पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. शनि के अंक 8 का व्यक्ति औरों की खामियों और खूबियों को जल्द समझ लेते हैं. संवेदनशील होते हैं. मौके पर बात कहने में संकोच दिखाते हैं. आज इन्हें नीति नियम और निरंतरता बनाए रखना है. कामकाजी गतिविधियां उछाल पर रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता बढ़ाकर रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. तेजगति से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. व्यवसाय में गतिशीलता रहेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधियों से रिश्ते संवरेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. व्यक्तिगत मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. जिद व अहंकार में न आएं. वचन वादा निभाएं. आशंकाओं में न आएं. शंका का त्याग करें.

हेल्थ ऐंड लिविंग- कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. सक्रियता बढ़ाएंगे. हर्ष उत्साह बनाए रखेंगे. वातावरण सुखद रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

लकी नंबर- 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- जिम्मेदार की सुनें. सीख सलाह रखें. प्रबंधन पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----