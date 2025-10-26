scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 26 October 2025: अवसरों का लाभ उठाएंगे, नौकरीपेशा सकारात्मक परिणाम पाएंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 26 October 2025: पेशेवर व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. नौकरीपेशा सकारात्मक परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संसाधन सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभदायक है. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. परिजन मददगार होंगे. चर्चा संवाद को आगे बढ़ाएंगे. आसपास के वातावरण में प्रभाव छोड़ने में सफल रहेंगे. विविध मामलों में धैर्य दिखाएंगे. निजी उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. वातावरण अनुकूल रहेगा. साहस पराक्रम दिखाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति बुद्धि विवेक के धनी और कर्मठ होते हैं. नीति नियमों की समझ होती है. आज इन्हें व्यवस्था बढ़ाना है. लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्श भावना को बल मिलेगा. विविध प्रयास संवारेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. पेशेवर वांछित जगह बनाए रखेंगे. पेशेवर व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. नौकरीपेशा सकारात्मक परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. संसाधन सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता में बेहतर बने रहेंगे. संबंधों व वार्ताओं में पहल बढ़ाएंगे. करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. स्नेह आदरभाव से बात बनेगी. प्रियजनों की सुनेंगे. स्वजनों का सम्मान रखेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण में अनुकूलन रहेगा. भावनात्मक मजबूत रहेंगे. जीवनस्तर संवरेगा. खानपान उम्दा रहेगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8 9

फेवरेट कलर- रक्त वर्ण

एलर्ट्स- सावधानी बढ़ाएं. व्यक्तिगत प्रयास संवारें. चर्चा में सजग रहें.

---- समाप्त ----
