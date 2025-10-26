scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 26 October 2025: आकस्मिकता पर नियंत्रण रखेंगे, जानें अपना लकी नंबर

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 26 October 2025: घर परिवार में हर्ष आनंद से रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में बने रहेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9. आज का दिन अंक 6 के लिए मंगलकारी है. अधिकांश मामले संवार पर बने रहेंगे. कामकाज में शुभता रहेगी. निजी और पेशेवर मामलों में सहकार व सहयोग बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में उत्साह बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा. तेजी से कार्य करेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. व्यर्थ की बहस से बचेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने और समाज में नया जोड़ने में विश्वास रखते हैं. जीवनशैली भव्य होती है. आज इन्हें नियमों को सम्मान देना है. कारोबार में निरंतरता बढ़ाना है. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. सबको साधकर आगे बढ़ेंगे. सबसे मिलकर चलेंगे. मन की बात कह पाएंगे.

मनी मुद्रा- कारोबार में लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आधुनिक कार्य व प्रयास बनाए रहेंगे. विविध विषयों में सहजता रखेंगे. बड़ों का सानिध्य बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सौदे समझौतों में सफल होंगे. कामकाज पर फोकस रहेगा. लक्ष्य का ध्यान रखेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. अवसर भुनाएंगे. आकस्मिकता पर नियंत्रण रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से सुख बांटेंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद से रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में बने रहेंगे. निजी मामलों में सुधार होगा. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- भावनात्मक पक्ष सबल रहेगा. संबंधों में सुधार आएगा. खानपान पर जोर देंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य सुधार पर बना रहेगा. शैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें. सजगता रखें. स्वार्थ त्यागें.

---- समाप्त ----
