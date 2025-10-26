scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 26 October 2025: सुखद सूचना मिलेगी, मन की बात कहेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 26 October 2025: रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. करीबी प्रसन्न रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठजनों से भेंट का मौका मिलेगा. मन की बात कहेंगे. अपनों में समता सामंजस्यता रखेंगे.

five horoscope
मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 5 के लिए अपेक्षित परिणाम बनाए रखने वाला है. औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कार्य उचित गति से आगे बढ़ते रहेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. पेशेवर साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. साझा प्रयास हितकारक रहेंगे. मित्र संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. विभिन्न विषयों में संतुलन समन्वय बढ़ाएंगे. कामकाजी मामले पक्ष में रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति साहसिक फैसले लेने में सहज होते हैं. व्यवहारिक होते हैं. आज इन्हें मनोबल बढ़ाए रखना है. कार्यगति तेज बनाए रखनी है. संपर्क बनाकर आगे ब़ढ़ेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. रिश्ते भुनाने में आगे रहेंगे. विभिन्न प्रयास सहज रहेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में नियमितता रहेगी. आर्थिक अवसरों का ध्यान रखेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य प्रदर्शन करेंगे. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में नहीं आएं. सभी क्षेत्रों में हित नियम पालन बना रहेगा. व्यवस्था पर भरोस रखेंगे. संतुलन बढाएंगे. निजी प्रबंधन संवरेगा. पहल से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. निजी संबंध संवार लेंगे. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. करीबी प्रसन्न रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. श्रेष्ठजनों से भेंट का मौका मिलेगा. मन की बात कहेंगे. अपनों में समता सामंजस्यता रखेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- आज्ञा अनुपालन बनाए रहेंगे. बड़ों की बात का सम्मान रखेंगे. प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी का साथ रहेगा. अवसर बढ़ेंगे. खानपान संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- लोभ व प्रलोभन में न आएं. विश्वास बनाए रखें. परिश्रम बढ़ाएं.

