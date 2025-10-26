scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 26 October 2025: आर्थिक लेन-देन में सहज प्रदर्शन करेंगे, साहस पराक्रम बना रहेगा

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 26 October 2025: आर्थिक लेनदेन व प्रतिस्पर्धा में सहज प्रदर्शन करेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभाव बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में निरंतरता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार का प्रयास रहेगा.

four horoscope
four horoscope

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन निजी जीवन में खुशियों का कारक है. व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन दिखाएंगे. पेशेवर कार्यों में संकोच रहेगा. लेनदेन में सजग रहेंगे. भूलचूक व लापरवाही से बचेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. बड़ों का सम्मान रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. वादविवाद व लापरवाही से बचें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति हर क्षेत्र में सूझबूझ व चतुराई से अपनी जगह बनाते हैं. शिक्षा में स्तरीय होकर भी बडे़ लक्ष्य तक पहुंचने की समझ रखते हैं. आज इन्हें आलस्य से बचना है. लोभ प्रलोभन में न आएं. धूर्तों से सावधान रहें.

मनी मुद्रा- विभिन्न कार्यों में रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक लेनदेन व प्रतिस्पर्धा में सहज प्रदर्शन करेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा पर जोर बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में प्रभाव बढ़ा रहेगा. करियर व्यापार में निरंतरता रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. संपर्क सामंजस्य बढ़ाएंगे. कार्यविस्तार का प्रयास रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे. जरूरी समाचार मिल सकता है. प्रियजनों का प्रेम स्नेह समर्थन पाएंगे. सुखद यात्रा की संभावना रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सुख बना रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदार बने रहेंगे. रुटीन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- भ्रम व बहकावे में न आएं. विनम्रता अपनाएं. व्यर्थ बहस से बचें.

