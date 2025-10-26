scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 26 October 2025: आकस्मिक अवसर भुनाएंगे, पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 26 October 2025: विभिन्न विषयों में प्रखरता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से बनाकर रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. कार्य विस्तार को बल मिलेगा. पेशेवर अनुकूलता बनाए रहेंगे. आकस्मिक अवसर भुनाएंगे. संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

three horoscope
मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 3 के लिए आज का दिन हितप्रद है. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है. अपनों से तालमेल बनाए रखेंगे. लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा. करियर व्यापार में अपेक्षित वृद्धि होगी. तेजी से आगे आने की सोच बनी रहेगी. कला कौशल को बढ़ाएंगे. बड़ों की सीख सलाह को अपनाएंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति गुणी, धनी और धैर्यधारण करने वाले होते हैं. समाज के नियमों का सम्मान करते हैं. आज इन्हें साहस और पराक्रम बढ़ाना है. कार्य व्यापार में अपेछा से अच्छा लाभ होगा. व्यवस्था को बल देंगे. नियम रखेंगे. सामंजस्यता व फोकस बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक उपलब्धियों में बढ़त बनी रहेगी. व्यावसायिक मामलों में रुचि रखेंगे. विभिन्न विषयों में प्रखरता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से बनाकर रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढे़ंगे. कार्य विस्तार को बल मिलेगा. पेशेवर अनुकूलता बनाए रहेंगे. आकस्मिक अवसर भुनाएंगे. संबंध संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- परिजनों की खुशी में शामिल होंगे. संबंधी प्रसन्न रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. सकारात्मक निर्णय लेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों मं सहज्रता रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्र मदद करेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण आनंदप्रद रहेगा. घर में शुभता बढ़ेगी. परिजन सहयोग देंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9

फेवरेट कलर- केसरिया

एलर्ट्स- बड़प्पन से काम लें. धैर्य धर्म बढ़ाएं. नवीनता बनाए रखें.

---- समाप्त ----
