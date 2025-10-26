Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 26 October 2025: अपनों का सम्मान रखेंगे, मित्रगण साथ निभाएंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 2 के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेतों का कारक है. निजी जीवन में खुशियों की संरचना बनी रहेगी. चहुंओर वांछित परिणाम बनेंगे. लेनदेन में सजगता बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. घर में सबका ख्याल रखेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रहेंगे. पेशेवरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति भावुक होते हैं. निजी संवाद में सहज रहते हैं. व्यक्तिगत विषयों की अच्छी सूझबूझ होती है. आज इन्हें मनोबल बढ़ाना है. लक्ष्य पर नजर रखेंगे. सूझबूझ सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा व प्रबंधन बढ़ेंगे. जिम्मेदारियों पर जोर देंगे. उलझनें कम होंगी.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. कामकाजी मामलों शुभता बनाए रखेंगे. लाभ और विस्तार बढ़त पर रहेगा. कामकाज पर नजर बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे. लाभ सुधार पर रहेगा. औद्योगिक प्रयास सफलता पाएंगे. लक्ष्य प्राप्ति की अच्छी संभावना है. सभी को प्रभावित करेंगे. गंभीरता बनी रहेगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह को बल मिलेगा. अपनों से चर्चा संवाद में उत्साहित रहेंगे. स्वजनों का आदर रखेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. संवाद में बेहतर रहेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. संबंध मधुर रहंगे. अपनों का सम्मान रखेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की सोच रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- सहकार और सहयोग का भाव रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर- गुलाबी

एलर्ट्स- चालाक व दुष्ट से दूरी रखें. सहज रहें. व्यक्तित्व संवारें.

---- समाप्त ----