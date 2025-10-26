Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 26 October 2025: तैयारी और पहल पर ध्यान देंगे, वरिष्ठ सहयोगी होंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 26 अक्टूबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 1 के लिए शुभतावर्धक है. कारोबारी लाभ और विस्तार पर फोकस बना रहेगा. करियर में सफलता पाएंगे. टीम भावना को बढ़ाएंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. कामकाज में धैर्य बनाए रहेंगे. निजी विषयों में सूझबूझ से काम लेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जो बोलते हैं उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं. प्रशंसाप्रिय होते हैं. चाटुकारों को साथ बनाए रखते हैं. भेंट संवाद में असरदार होते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. त्याग की भावना बढ़ेगी. निजी संबंधों पर बल देंगे. व्यक्तिगत संपर्क का लाभ मिलेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. संकोच कम होगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में वातावरण की सकारात्मकता का लाभ लेंगे. चहुंओर तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों से सामंजस्यता रखेंगे. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. लक्ष्यों को संवारेंगे. व्यवस्था पर फोकस रहेगा. हितलाभ बेहतर होगा. तैयारी और पहल पर ध्यान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- संबंधों में धैर्य दिखाएंगे. परिजन सहयोग बनाए रहेंगे. बहकावे व भटकाव में नहीं आएंगे. प्रियजनों की भावनाओं को समझेंगे. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. अन्य पर भरोसा करने में उतावली न दिखाएं. जल्दबाजी से बचेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. समता व सामंजस्यता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व संवार पाएगा. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर- पिंक

एलर्ट्सरह- संवेदनशील बने रहें. उधार की लेनदेन से बचें. तार्किकता संवाद बनाए रखें.

---- समाप्त ----