scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 26 November 2025: विभिन्न मामलों में असरदार रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में सहज सक्रियता बनाए रहेंगे. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में बहकावे से बचेंगे.  

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.  आज का दिन अंक 9 के लिए शुभफल देने वाला है.  अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे.  विभिन्न मामलों में असरदार रहेंगे.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.  व्यक्तिगत विषयों में सहज सक्रियता बनाए रहेंगे.  पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में बहकावे से बचेंगे.  वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.  योजनाएं गति लेंगी.  लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.  अपनों पर भरोसा रखेंगे.  मंगल के अंक 9 के व्यक्ति अक्सर जीत की आदत बनाए रखते हैं.  लोग के प्रभाव में स्वयं ही मैदान छोड़ देते हैं.  अच्छे दोस्त होते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है.  परिवार में सुख सौख्य रहेगा.  सबको साधकर चलेंगे. 

मनी मुद्रा- कारोबारी विषयों में उत्साह दिखाएंगे.  कार्यक्षेत्र में शुभता सहजता बढ़ाएंगे.  बड़ों का सानिध्य रखेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढेंगे.  सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.  सौदे समझौतों में सफल होंगे.  कामकाज पर फोकस रहेगा. लक्ष्य का ध्यान रखेंगे.  व्यवस्था संवारेंगे.  अवसरों को भुनाएंगे. 

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी.  रिश्तों में सुधार आएगा.  भावनात्मक नियंत्रण बना रहेगा. भेंटवार्ता में सफल होंगे.  प्रियजनों से भेंट होगी.  बड़ों का सम्मान रखेंगे.  अपनों संग समय बिताएंगे.  मित्र सहयोगी रहेंगे. संबंध बेहतर होंगे.  निजी मामलों में प्रभावी रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी 
मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे 
मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे 
मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे 
मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 

हेल्थ एंड लिविंग- स्वभाव में सहजता रहेगी.  खानपान पर जोर रहेगा.  वाणी व्यवहार संवरेगा.  करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शैली आकर्षक रहेगी.  मनोबल ऊंचा रखेंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- लापरवाही व अनदेखी से बचें.  आवेश में न आएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement