scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 8 वाले सेवाक्षेत्र में सफल होंगे, भेंट संवाद की कोशिश बनी रहेगी

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 26 November 2025: संबंधों का लाभ उठाएंगे.  संपर्क संवाद में बेहतर होंगे.  घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.  पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  उल्लेखनीय प्रयास बढ़ाएंगे.  सहज संकोच दूर होगा.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.  अंक 8 के लिए आज का दिन सभी क्षेत्रों में उच्च लाभ और प्रभाव बनाए रखने में सक्षम है.  संबंधों का लाभ उठाएंगे.  संपर्क संवाद में बेहतर होंगे.  घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.  पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे.  उल्लेखनीय प्रयास बढ़ाएंगे.  सहज संकोच दूर होगा.  शनि के अंक 8 का व्यक्ति सहज स्वभाव के होते हैं.  मितभाषी होने से इन्हें लोग अहंकारी समझ लेते हैं.  भावनात्मक संकोच अधिक होता है.  सबके हितों का ख्याल रखते हैं.  आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाए रखना है.  नीति नियम बनाए रखेंगे.  सूझबूझ व सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे.  फोकस बनाए रखेंगे.  आसपास अनुकूलता बनी रहेगी. 

मनी मुद्रा- पेशेवरों से बेहतर संवाद बनाए रखेंगे.  आर्थिक लाभ के अवसरों को भुनाएंगे.  वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे.  सुविधाओं में वृद्धि होगी.  मान सम्मान बढ़ेगा.  अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे.  उद्योग व्यापार को संवारेंगे.  लाभ में वृद्धि होगी.  पेशेवर अनुकूलता बनाए रहेंगे.  अवसर भुनाएंगे.  पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी . 

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में अपनों का विश्वास जीतेंगे.  उचित प्रस्तावों से उत्साहित रहेंगे.  प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा.  भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे.  स्मरणीय पल बिताएंगे.  रिश्तों मं सहजता रखेंगे.  करीबियों से भेंट होगी.  मेलजोल के अवसर बनेंगे.  स्वजनों से जरूरी बात कह पाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 
मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे 
मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे 
मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे 
मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 

हेल्थ एंड लिविंग- यात्रा हो सकती है.  जोखिम न लें.  व्यक्तित्व बल पाएगा.  रहन सहन संवरेगा.  स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- जिम्मेदारों से सलाह रखें.  जिद से बचें.  प्रबंधन पर ध्यान दें. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement