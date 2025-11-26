Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 7 वाले सहज समर्थन पाएंगे, संपर्क संवाद संवारेंगे

नंबर 7- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितलाभ और अवसरों में वृद्धि बनाए रखने वाला है. चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में बेहतर बने रहेंगे. सुखद सरप्राइज मिल सकता है. कार्य व्यापार के प्रयास बल पाएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहंगे. कामकाज स्तरीय रहेगा. कार्य विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों का सहयोग लेंगे. करियर कारोबार में प्रभाव बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं. शासन से करीबी संबंध रखते हैं. आज इन्हें तार्किक चर्चाओं पर जोर बनाए रखना है. संबंधों का लाभ मिलेगा. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली स्थिति बनाए रहेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस बना रहेगा. प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. गतिशीलता बढ़ाए रखेंगे. पेशेवरता व अनुशासन को संवारेंगे. जिम्मेदारी लेने में आगे रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. रिश्तों मेंं धैर्य बना रहेगा. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. बहकावे एवं भटकाव से बचेंगे. स्वार्थ में न आएं. प्रियजनों की भावनाओं को समझें. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. बाहरी पर जल्द भरोसा में दिखाने से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घर परिवार में सामंजस्यता से काम लेंगे. व्यक्त्तित्व असरदार रहेगा. नियमों पर जोर रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान संवारेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- बहकावे से बचें. बड़प्पन से काम लें. सजग रहें.

