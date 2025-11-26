scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 26 November 2025: मित्रों और करीबियों की मदद से परिणाम संवारेंगे.  निजी विषयों में सहजता सरलता बनाए रखेंगे.  सभी के प्रति स्नेह व आदरभाव रखेंगे.  लाभ पूर्ववत् बना रहेगा.  करियर व्यापार में रुटीन रखेंगे.

नंबर 6- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.  अंक 6 के लिए आज का दिन शुभकारक है.  भौतिक सुख सुविधाओं पर जोर रहेगा.  मित्रों और करीबियों की मदद से परिणाम संवारेंगे.  निजी विषयों में सहजता सरलता बनाए रखेंगे.  सभी के प्रति स्नेह व आदरभाव रखेंगे.  लाभ पूर्ववत् बना रहेगा.  करियर व्यापार में रुटीन रखेंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे.  शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति शासकीय पदों को सूझबूझ से निभाते हैं.  रणनीतिक समझ अच्छी होती है.  सेल्फ मोटीवेट रहते हैं.  आज इन्हें साहस पराक्रम बनाए रखना है.  अपनों के साथ समता व समन्यव बढ़ाएंगे.  जिम्मेदारियों पर जोर देंगे.  आर्थिक उलझनें बनी रहेंगी.  फोकस बढ़ाए रखेंगे. 

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा और प्रबंधन पर जोर होगा.  पेशेवरों की कार्यगति सुधार पर रहेगी.  आर्थिक लाभ और विस्तार के कार्य सामान्य रहेंगे.  योजनाएं बल पाएंगी.  कामकाज पर नजर बनाए रखेंगे.  सभी को प्रभावित करेंगे.  विषयगत गंभीरता बनी रहेगी.  प्रतिस्पर्धा में न पड़ें.  परिणाम अपेक्षित बने रहेंगे. 

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह को ब़ढ़ावा मिलेगा.  प्रियजनों की बात संजीदगी से सुनेंगे.  अतिथियों का आदर सम्मान बनाए रखेंगे.  मित्र से भेंट होगी.  अपनों का सम्मान रखेंगे.  समकक्ष साथ निभाएंगे.  सहयोग समर्थन की सोच रहेगी. संकोच दूर होगा.  भावनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे.  रिश्तों में अनुकूलन रहेगा. 

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  स्पष्टता बढ़ाएंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  दिनचर्या बेहतर बनाए रखें. स्वास्थ्य मनोबल बढ़ा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स-  आत्मनियंत्रण रखें.  धूर्त से दूरी बनाएं.  व्यवहार में सहजता रखें. 

---- समाप्त ----
