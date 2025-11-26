scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 5 वाले लोगों की बातों में नहीं आएंगे, जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 26 November 2025: टीम भावना बढ़ाएंगे.  पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे.  अधिकारियों से तालमेल बनाए रहें.  निजी विषयों में धैर्य रखें.  विनय विवेक से काम लें.  नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं.  लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे.

नंबर 5- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.  आज का दिन अंक 5 के लिए श्रेष्ठ अवसरों की अधिकता बनाए रखने वाला है.  टीम भावना बढ़ाएंगे.  पद प्रतिष्ठा पर जोर रखेंगे.  अधिकारियों से तालमेल बनाए रहें.  निजी विषयों में धैर्य रखें.  विनय विवेक से काम लें.  नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं.  लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे.  बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यवसायिक समझ में आगे होते हैं.  वार्ता में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखते हैं.  आज इन्हें कार्यव्यवस्था में रुचि बनाए रखना है.  परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  आदर्श भावना को बल मिलेगा.  विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक संकेत बने रहेंगे.  सहज प्रदर्शन करते रहेंगे.  सेवा क्षेत्र में सफल होंगे.  सुख सौख्य बढ़ेगा. 

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा.  तेजी का भाव रखेंगे.  पेशेवर उचित जगह बनाए रखने में सफल होंगे.  करियर कारोबार में सामंजस्य रहेगा.  अवसरों का लाभ उठाएंगे.  सकारात्मक परिणाम पाएंगे.  वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे.  सुविधाएं बढ़ेंगी.  सभी का सहयोग समर्थन पाएंगे.  पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.   

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशियों को बढ़ाएंगे.  सभी प्रसन्न व प्रभावित करेंगे.  व्यक्तिगत वार्ता में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे.  स्वजनों का सम्मान बढ़ाएंगे.  करीबियों का साथ और विश्वास पाएंगे.  प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी.  सूचनाओं पर ध्यान देंगे.  भागीदारी बढ़ाएंगे. 

जिम्मेदारियों निभाएंगे, नीति नियम के पक्के रहेंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- जोखिम लेने का भाव होगा.  वातावरण में अनुकूलन रहेगा.  भावनात्मक मजबूत बनंगे.  जीवनस्तर संवरेगा.  खानपान उम्दा रहेगा.  स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्सर- उतावलापन न दिखाएं.  नकारात्मक न हों.  दबाव से बचें. 

---- समाप्त ----
