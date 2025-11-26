Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 4 वाले लोभ प्रलोभन से बचेंगे, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

नंबर 4- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए उत्तम स्थिति का सूचक है. सभी को प्रभाव में लेने में सफल रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा. विभिन्न विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पाने की संभावनाएं बढ़ेगी. ऊर्जावान और उत्साहित रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की नजर सूक्ष्मतर बदलावों को भी समझने में सक्षम होती है. चतुराई से अपनी योजनाएं आगे बढ़ाते हैं. आज इन्हें उमंग उत्साह को बनाए रखना है. विभिन्न मामलों में तेजी से काम लेना है. संपर्क संवाद में संवार बढ़ाएंगे. बड़प्पन दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत उछाल पर रहेगा. पेशेवरों से बेहतर संबंध बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में इच्छित अवसर बनेंगे. योजनाएं संवारेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. अन्य की बातों में नहीं आएंगे. सभी क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा. बड़ी सफलता संभव है. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रिय के साथ सुखकर समय बिताएंगे. प्रेम स्नेह और समर्थन पाएंगे. करीबी प्रसन्न व सहयोगी रहेंगे. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव होगा. आतिथ्य मौका मिलेगा. मन की बात कहने में सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. सभी का साथ सहयोग रहेगा. निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. खानपान संवारेंगे. उत्साह मनोबल रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- ग्रे कलर

एलर्ट्स- तैयारी व सावधानी बढ़ाएं. चर्चा में सजग रहें.

