Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे

नंबर 3- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए औसत से अच्छा है. कार्य व्यापार में अवसर बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अपनों से तर्क बहस से बचें. धैर्यपूर्वक निजी मामलों को साधें. परिजनों से बनाकर चलें. ़सूझबूझ से आगे बढ़ते रहें. विनम्रता और सामजस्य रखें. वित्तीय विषयों में सकारात्मकता बनी रहेगी. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञान और अनुभव को सर्वाधिक महत्व देते हैं. परंपराओं को बनाए रखते हैं. अनावश्यक बदलावों से बचते हैं. जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. कामकाजी गतिविधियांं पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सजगता रखेंगे.
मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छे बने रहेंगे. प्रबंधन संवार पर रहेगा. पेशेवर प्रयास बढ़ाएंगे. सहजता सजगता बनाए रहेंगे. अनुभव का लाभ लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बात को अनदेखा न करें. अन्य को दबाव की स्थिति में लाने से बचें. करीबियों से तालमेल रखें. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएं. चर्चा संवाद बढ़ाएं. समर्पण की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. अहंकार में न आएं. वचन निभाएं. आशंका मुक्त रहें.
हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बना रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा . बड़ों की सीख मानेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे. मनोबल रखें.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9
फेवरेट कलर- ऐप्पल ग्रीन
एलर्ट्स- विवाद टालें. संवेदनशील विषयों में तटस्थ रहें. स्वार्थी न हों.