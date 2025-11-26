scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 26 November 2025: मूलांक 1 वालों का आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष सबल होगा, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 26 November 2025: लाभ और विस्तार के मामले बेहतर बनेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. अनुभवियों से सलाह रखेंगे.  लापरवाही से बचें.

Advertisement
X
one horoscope
one horoscope

नंबर 1- 26 नवंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.  अंक 1 के लिए आज का दिन नवीन प्रयासों को बढ़ावा देने वाला है.  बड़ों का आदर सम्मान और आज्ञापालन बनाए रखेंगे.  लाभ और विस्तार के मामले बेहतर बनेंगे. व्यवस्थागत कार्यों पर ध्यान देंगे.  अवसर भुनाने की सोच रहेगी.  अनुभवियों से सलाह रखेंगे.  लापरवाही से बचें. रहन सहन प्रभावशाली बना रहेगा.  सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति समाज के आदर्शों को बनाए रखते हैं.  जरूरत पर बदलाव के लिए तत्पर रहते हैं.  पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं.  प्रभाव बनाए रखते हैं.  आज इन्हें पहल पराक्रम बढ़ाना है.  निजी विषयों में असंमजस से बचें.  धूर्ता से सावधान रहें.  बड़ों का सानिध्य बनाए रखें. 

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष सबल होगा.  कारोबार में मजबूती आएगी.  सौदे समझौते सकारात्मक रहेंगे.  समकक्ष सहयोगी होंगे.  कार्यविस्तार का प्रयास रहेगा.  जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.  प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे.  साहस और विश्वास बल पाएगा.  लक्ष्य पर जोर रखेंगे.  हितलाभ को बेहतर बनाए रहेंगे. 

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सहजता रखें.  घर परिवार में सामंजस्यता के प्रयास बढ़ाएं.  रिश्तों पर ध्यान दें.  संबंधों को बल देने के लिए त्याग बलिदान का भाव बनाए रखें.  अतिथि का यथायोग्य सम्मान करें.  वाणी वचन में विनम्रता रखें.  प्रेम स्नेह बना रहेगा.  जिद जल्दबाजी से बचें. 

सम्बंधित ख़बरें

जिम्मेदारियों निभाएंगे, नीति नियम के पक्के रहेंगे 
सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे, आपसी विवाद टालेंगे 
भरोसा जीतेंगे, स्वास्थ्य पर जोर देंगे 
सकारात्मक रहेंगे, चर्चा संवाद में रुचि लेंगे 
नीति नियमों को अपनाएंगे, प्रबंधन पर जोर देंगे 

हेल्थ एंड लिविंग- समता समन्वय बनाए रखें.  अन्य से तालमेल बढ़ाएं.  रुटीन संवारें.  स्वास्थ्य संतुलित रहेगा.  खानपान पर फोकस होगा.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

फेवरेट नंबर-  1 4 5 7 9  

फेवरेट कलर- कत्थई

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं.  पूर्वाग्रह से बचें.  अहंकार से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement