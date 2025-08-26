Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 9 वालों की अपनों से भेंट मुलाकात होगी, खुशियों का ख्याल रखेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. मंगल के अंक 9 के लिए आज का दिन वांछित गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला है. प्रयासों को गति देने की कोशिश होगी. अनुशासन अनुपालन पर जोर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. समकक्षों का समर्थन पाएंगे. लाभ विस्तार पक्ष में बनाए रहेंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में धैर्य रखेंगे. परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति की पकड़ मजबूत होती है. जीत के लिए कोशिश बनाए रखते हैं. आज इन्हें सबका साथ समर्थन उत्साहित रखेगा. अपनों पर भरोसा बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सजगता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में बेहतर रहेंगे. कार्य व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. समझौतों में प्रभावी रहेंगे. नीति नियम अनुशासन से काम लेंगे. जिम्मेदारियां निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. पारिवारिक प्रयासों को बेहतर बनाएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. मेलजोल सामंजस्यता पर ध्यान देंगे. मन के मामले संवार पाएंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. स्नेह विश्वास बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सबको प्रसन्न रखेंगे. प्रयास बढ़ाएंगे. संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल उत्साह बल पाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- लाल

एलर्ट्स- सामंजस्य बनाए रखें. अवसर भुनाएं. निरंतरता रखें. विवेक बढ़ाएं.

---- समाप्त ----