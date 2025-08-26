Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 6 वालों को धन लाभ होगा, सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 6 के लिए उम्मीदों को बढ़ाने में सहयोगी है. सभी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. लक्ष्य में प्राप्ति संभव है. आर्थिक विषयों में रुचि रखेंगे. प्रभाव बना रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बना रहेगा. विविध कार्यों में सक्रियता बढ़ाने की कोशिश होगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति हर रूप में स्वयं को आकर्षक बनाए रखने पर जोर देते हैं. अच्छे पहनावे के शौकीन होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन से काम लेना है. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. नीति नियमों का लाभ उठाएंगे. करियर व्यापार में निरंतरता बढ़ाएंगे. पेशेवर साथियों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में उछाल आएगा. वातावरण सकारात्मक बनाए रहेंगे. लंबित कार्यों में गति लाएंगे. लाभ संवारने का प्रयास रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगीं. पेशेवर मामलों में अनुकूलता रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. सजगता सरलता बनाए रखेंगे. प्रबंधन व्यवस्था पर बल देंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. सहजता से काम लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे.

प्रेम प्रयास बेहतर बना रहेगा. व्यवहार मधुर रहेगा. हर्ष उत्साह बना रहेगा. रिश्तों में सक्रिय रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विविध विषयों में रुचि लेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जीवनस्तर आकर्षक रहेगा. वादों को निभाएंगे. व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- फोकस बनाए रखें. परिचितों की गलतियों को क्षमा करें. शांत व विनम्र रहें.

---- समाप्त ----