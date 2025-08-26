Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 3 वाले आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे, उचित प्रस्ताव पाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 3 के लिए अनुकूलन बनाए रखेगा. सहयोग एवं सूझबूझ से काम निकालेंगे. सभी विषयों में सहजता रहेगी. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. बड़ों के प्रति आदरभाव बढ़ाएं. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. करियर कारोबार संवारेंगे. कामकाज में उत्साह बनाए रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्तियों में व्यवस्था और न्याय विधान के प्रति गहरा सम्मान होता है. निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- वाणज्यिक प्रयासों में कार्यगति तेज रहेगी. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. योग्यता से उचित परिणाम पाएंगे. सामंजस्यता निरंतरता रखेंगे. आर्थिक लाभ और लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. मेहनत से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा फोकस बनाएंगे. सफलता का भाव रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते मधुर बने रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. स्वजनों का ध्यान सम्मान रखेंगे. भावनात्मक चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. चर्चा के अवसर बनेंगे. मन के मामले पक्ष में होंगे. संबंधों में अनुकूलता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बेहतर होगा. शैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आएंगे. संवार रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- सरल रहें. मतभेद न बढ़ने दें. आत्म अनुशासन रखें.

---- समाप्त ----