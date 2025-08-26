Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 26 August 2025: मूलांक 2 वालों के पेशेवर प्रयास गति लेंगे, योजना कार्यगति बनाए रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 20 या 21 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.
नंबर 2- 26 अगस्त 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 7 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितों को बनाए रखने में सहयोगी है. पेशेवर कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. साझा भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे. गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न विषयों में सकारात्मकता बनाए रहेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति प्रेम और सहयोग में विश्वास रखते हैं. करीबी व प्रियजन के लिए सकारात्मक प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें सूचना संपर्क संवाद का लाभ मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास से अपना मत रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.
मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में गति बेहतर बनी रहेगी. पेशेवर संबंध भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों सकारात्मकता बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर बनाने की कोशिश रखेंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा जीतेंगे. सफलता की राह बनी रहेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे.
पर्सनल लाइफ- घर आए प्रियजन का सम्मान रखेंगे. परस्पर सहकार का भाव रहेगा. स्वजनां को समय देंगे. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वजनों से सीख सलाह रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान में सुधारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विश्वास रखेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.
फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8 9
फेवरेट कलर- मूनलाइट
एलर्ट्स- सजग रहें. बहकावे एवं लोभ में न आएं. जिद न करें.