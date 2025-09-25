scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 25 September 2025: आर्थिक प्रयत्न बेहतर होंगे, परस्पर सहयोग रखेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 25 September 2025: करियर व्यापार में सक्रियता लाएंगे. सबका सहयोग पाएंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. स्पष्टता पर जोर रखेंगे. कामकाजी संबंध बेहतर बनेंगे. संकोच कम होगा.

nine horoscope
नंबर 9- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन 9 अंक के लिए सकारात्मकता को बनाए रखने वाला है. सूझबूझ से समस्याओं का हल निकालेंगे. समझदारी से निर्णय लेंगे. कर्म की प्रधानता बनी रहेगी. सहकर्मियों से बनाकर चलेंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में जोखिम लेने से बचेंगे. नीति नियम अपनाए रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति की कार्यशैली तेज और सटीक होती है. अच्छे फील्ड वर्कर होते हैं. टीम का साथ निभाते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाकर रखना है. साथियों पर भरोसा बनाए रखेंगे. व्यवस्था सुधारेंगे. बड़ों का साथ समर्थन मिलेगा. विनय विवेक रखेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक प्रयत्न बेहतर होंगे. परस्पर सहयोग रखेंगे. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. गतिविधियां अनुकूल बनी रहेंगी. करियर व्यापार में सक्रियता लाएंगे. सबका सहयोग पाएंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. स्पष्टता पर जोर रखेंगे. कामकाजी संबंध बेहतर बनेंगे. संकोच कम होगा.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में सबका साथ व सहयोग रहेगा. मित्र मददगार बने रहेंगे. अपनों की देखभाल करेंगे.घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की इच्छाओं पर ध्यान देंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों की सुनेंगे. रिश्तों में समय बिताएंगे. उत्साह व सम्मान बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आसपास सकारात्मक वातावरण रहेगा.  खानपान आकर्षक रहेगा. साथी भरोसेमंद बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लालचंदन
एलर्ट्स- बहस से बचें. आत्मनियंत्रण रखें. बैर अहंकार में न आएं.

लेटेस्ट

