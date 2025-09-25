scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 25 September 2025: कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे, समकक्षों का साथ रहेगा

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 25 September 2025: वाणिज्यिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. नियमों का सम्मान रखेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह का पालन करेंगे. सूझबूझ और सरलता रखेंगे.

eight horoscope
नंबर 8- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 8 के लिए शुभकर है. प्रतिभा संवार पाएगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. उल्लेखनीय मामलों में गति आएगी. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. बड़ों की आज्ञाकारिता और अनुशासन बनाए रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सहजता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति जनहित की भावना पर जोर बनाए रखते हैं. न्याय नियम और नीति की समानता पर बल देते हैं. व्यर्थ खर्च से दूर रहते हैं. आज इन्हें रुटीन संवारना है. निरंतरता बनाए रखना है. बड़प्पन बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक उन्नति की राह पर गतिशील रहेंगे. लाभ के प्रयास संवार पाएंगे. पेशेवर बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. नियमों का सम्मान रखेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सीख सलाह का पालन करेंगे. सूझबूझ और सरलता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अतिथियों का यथासंभव आदर सत्कार बनाए रखेंगे. निजी संबंधों में सहजता बनी रहेगी. रिश्तों मिठास बढ़ेगी. संबंधों में विनम्रता से काम लेंगे. त्याग बलिदान की भावना बढी रहेगी. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों से जुड़ेंगे. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जिद व अहंकार से बचें. संबंधों को बढ़ावा देंगे. आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. विवेक से काम लें. परिजनों का समर्थन रहेगा. उत्साह से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर-  2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स-  कमतर लोगों को अनदेखा करें. निर्णय में सहज रहें. अतिउत्साह में न आएं.

---- समाप्त ----
