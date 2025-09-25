Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 September 2025: शुभता प्रतिशत अच्छा रहेगा, परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे

नंबर 7- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. आज का दिन अंक 7 के लिए भाग्योन्नति का कारक है. व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी बनाए रखेंगे. परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. करीबियों की खुशियां को बढ़ाएंगे. चहुंओर सफलता के अवसर बनेंगे. आर्थिक मामलों में उछाल बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के मौके भुनाएंगे. वित्तीय प्रबंधन में आगे बने रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. नवीन विषयों पर फोकस होगा. आधुनिकता पर जोर बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के नियम कानून के मानने वाले होते हैं. योजनाओं को बखूबी अमल में लाते है. आज इन्हें लक्ष्य पर ध्यान देना है. लाभ का प्रतिशत संवार लेगा. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. इच्छित फल परिणामों से उत्साहित रहेंगे. मान सम्मान की प्राप्ति संभव है. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. पेशेवरता बनाए रखेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक जिम्मेदारी निभाएंगे. निरंतरता और रुटीन रखेंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार का सहयोग बना रहेगा. रिश्तेदारों का समर्थन पाएंगे. सबंधी उत्साहित रहेंगे. मित्र बंधुओं का साथ पाएंगे. स्वजनों से खुशियां बांटेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. हर्ष आनंद से रहेंगे. भावनात्मक प्रयास बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. संबंधों में सुधार आएगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विभिन्न विषयों पर फोकस होगा. शुभता प्रतिशत अच्छा रहेगा. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. खानपान आकर्षक होगा. अच्छे मेजबान रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- स्पष्टता रखें. स्वयं पर ध्यान दें. शिक्षण प्रशिक्षण बढ़ाएं.

