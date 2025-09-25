Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 25 September 2025: साहस पराक्रम बनाए रखेंगे, कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे

नंबर 6- 25 सितंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 7 है. अंक 6 के लिए आज का दिन औसत फलदायी है. कार्यक्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रहें. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. घर परिवार में सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. निजी विषय साधारण रहेंगे. पेशेवर मामलों में धैर्य रखेंगे. कामकाजी गतिविधियां पर जोर देंगे. उधार के लेनदेन से बचें. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति कला कौशल व सूझबूझ से सामान्य को विशेष बनाने में दक्ष होते हैं. इनका हर वस्तु में निखार ला सकता है. आज इन्हें कारोबार पर जोर देना है. लाभ पर फोकस बढ़ाएं. मेलजोल और सामंजस्य पर ध्यान दें. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ का प्रतिशत मध्यम रहेगा. आर्थिक कार्य अपेक्षित रहेंगे. बजट बनाकर कार्य करेंग. पेशेवर लक्ष्यों को साधेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- करीबियों से सहज संवाद बनाए रखें. अन्य के विचारों का सम्मान करें. मित्रों का भरोसा बना रहेगा. संपर्क संवाद संवार पाएगा. भावनात्मक मामले पक्ष में रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. घर परिवार में आनंद बना रहेगा. रिश्तों में मेलजोल बढ़़ाएंगे. वाद विवाद को टालेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बहकावे में नहीं आएंगे. शैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. परिचितों से भेट होगी. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लेमन कलर

एलर्ट्स- बहस विवाद में न पड़ें. साहस रखें. सीख सलाह और विनम्रता बढ़ाएं.

