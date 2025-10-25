scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 25 October 2025: योजनानुसार कार्य करेंगे, रुटीन कार्य संवार पाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 25 October 2025: आज इन्हें कमतर गतिविधियों से दूर रहना है. वातावरण को संवारने पर जोर दें. बड़ों का सहयोग बनाए रखें, छोटों के लिए विनम्र रहें. योजनानुसार कार्य करेंगे.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9
25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन 9 अंक के लिए सफलता का सूचक है. कामकाज में बेहतर रहेंगे. उन्नति पथ पर अग्रसर बने रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में पहल बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में सबसे बनाकर चलेंगे. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. परिचितों से सहजता बनाए रखेंगे. भेंट संवाद के मौके भुनाएंगे. व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति जिम्मेदारी निभाते हैं. वादा पूरा करने का प्रयास करते हैं. आज इन्हें कमतर गतिविधियों से दूर रहना है. वातावरण को संवारने पर जोर दें. बड़ों का सहयोग बनाए रखें. छोटों के लिए विनम्र रहें. योजनानुसार कार्य करेंगे. रुटीन कार्य संवार पाएंगे.


 मनी मुद्रा- व्यापार बेहतर बनाएं रखेंगे. कार्यगत जिम्मेदारियों को निभाएंगे. वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखेंगे. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. लाभ एवं व्यापार बढ़ाने पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में निरंतरता रहेगी. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. अतार्किक सौदो समझौतों से बचें.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. साख सम्मान का भाव बना रहेगा. मित्रों से भेंट बढ़ाएंगे. बंधुओं के साथ सुखद पल बिताएंगे. निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं करें. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. स्वजनों की बात पर ध्यान देंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

व्यवहारिकता बढ़ेगी, पेशेवरता अपनाएंगे 
प्रतिभा संवार पाएगी, आर्थिक गतिविधि संवरेगी 
निसंकोच बने रहेंगे, रिश्ते निभाने की कोशिश होगी 
सक्रियता से काम लेंगे, शुभ सूचना पाएंगे 
आत्मनियंत्रित रहेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे  

हेल्थ ऐंड लिविंग- गरिमा बनाए रखेंगे. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. कार्यगति नियंत्रित बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9
फेवरेट कलर्स- व्हीटिश
एलर्ट्स- साहस और सम्मान रखें. साहस व अनुशासन बढ़ाएं. लक्ष्य साधें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement