Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 25 October 2025: व्यवहारिकता बढ़ेगी, पेशेवरता अपनाएंगे

नंबर 8

25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 8 के लिए भाग्योदयकारी है. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. विविध प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रभाव अपेक्षाओं के अनुरूप रहेगा. विविध विषयों पर रुचि रखेंगे. संबंधों में मिठास रहेगी. प्रेम में अनुकूलता बनाए रहेंगे. महत्वपूर्ण भेंट मिल सकती है. उचित निर्णय ले सकेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति संवेदनशीलता बनाए रखते हैं. क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं. आज इन्हें प्रयास बढ़ाना है. रुटीन को बेहतर रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. व्यवहारिकता बढ़ेगी. पेशेवरता अपनाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक लक्ष्य पाएंगे. जिम्मेदारों से सलाह रखेंगे. पेशेवर मामलों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. अनुशासन अपनाएंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. करियर व्यापार अनुकूल बने रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.



पर्सनल लाइफ- इच्छित सूचना पाएंगे. रिश्तों में ऊर्जा का संचार होगा. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. विश्वास बल पाएगा. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. अतिथि का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. उत्सव आयोजनों में शामिल होंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- नीति नियम निरंतरता बनाए रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. मेहमान आएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- नीला

एलर्ट्स- जिद व अहंकार से बचें. निर्णय लेने में सहज रहें. नियंत्रण बढ़ाएं.

