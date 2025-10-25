scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 October 2025: प्रतिभा संवार पाएगी, आर्थिक गतिविधि संवरेगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 25 October 2025: तेजी से आगे बढ़ना है. संपर्क पर जोर बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण बना रहेगा. संकोच में कमी आएगी.

नंबर 7
25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 7 के लिए आज का दिन जीत के मार्ग को संवारने वाला है. चहुंओर अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर मामलों में सक्रियता आएगी. सबकी भावनाओं का आदर करेंगे. कामकाज में अनुशासन रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभाव बढ़ाएंगे. सभी मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति वचन के पालन में आगे होते हैं. पेशेवर शिक्षा में रुचि रखते हैं. जिम्मेदारियों को निभाते हैं. आज इन्हें साहस बनाए रखना है. तेजी से आगे बढ़ना है. संपर्क पर जोर बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण बना रहेगा. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- लाभ एवं प्रभाव बेहतर बना रहेगा. परंपरागत विषयों पर रुचि रखेंगे. कामकाज में बेहतर रहेंगे. पेशेवरता पर फोकस होगा. लेनदेन के पक्के रहेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. आर्थिक गतिविधि संवरेगी. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. वाणिज्यिक रुटीन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- संबंधियों का भरोसा बना रहेगा. आपसी विश्वास जीतेंगे. सुखद पल बनाए रखेंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे. निजी मामलों में सुधार बना रहेगा. संकोच दूर होगा. जरूरी बात साझा करेंगे. जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. एक दूसरे की खुशियां बढ़ाएंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. साहस और उत्साह बनाए रखेंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. खानपान आकर्षक होगा. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9  
फेवरेट कलर्स- लहसुनिया
एलर्ट्स- स्पष्टवादी रहें. सुनी बातों पर भरोसा नहीं करें. सोच बड़ी रखें.
