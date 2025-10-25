Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 25 October 2025: निसंकोच बने रहेंगे, रिश्ते निभाने की कोशिश होगी

नंबर 6

25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितों को संवारने में सहयोगी है. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. कार्य व्यापार पर फोकस रहेगा. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. भावनात्मकता बल पाएगी. महत्वपूर्ण कार्योंंं की रूपरेखा बनेगी. प्रबंधन के लक्ष्य हासिल करेंगे. निजी विषयों में तैयारी से काम लेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेंगे. सहजता सजगता रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अच्छे साथी व सहचर होते हैं. साज संवार से जीवन जीना पसंद करते हैं. आज इन्हें पराक्रम बढ़ाना है. संवाद बनाए रखना है. विविध प्रयासों पर बल देंगे.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रों में मंगलकारी परिणाम बनेंगे. पेशेवर उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रहेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. पेशेवर अनुकूलन बना रहेगा. व्यापार में तेजी दिखाएंगे. व्यवसायिक मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रखेंगे.

प्रबंधकीय जिम्मेदारियों में आगे रहेंगे. वचन वादा निभाएंगे. नीति नियम के पक्के रहेंगे. पर्सनल लाइफ- मन के संबंध मधुर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम में रुचि बनी रहेगी. सभी को साधने का प्रयास रहेगा. वादा वचन निभाएंगे. चर्चा संवाद में मिठास रखेंगे. परिवार में सुखद क्षण निर्मित होंगे. निसंकोच बने रहेंगे. रिश्ते निभाने की कोशिश होगी.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साख में वृद्धि होगी. खानपान में सुधार आएगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. रचनात्मक कार्योंं से जुड़े रहेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी. सुख सौख्य बनाकर रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- उधार के लेनदेन से बचें. संकीर्णता व पूर्वाग्रह त्यागें.

---- समाप्त ----