Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 25 October 2025: सक्रियता से काम लेंगे, शुभ सूचना पाएंगे

नंबर 5

25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन महत्वाकाक्षी प्रयासों को बेहतर बनाए रखने में सहयोगी है. निजी मामलों में सूझबूझ आगे बढ़ते रहें. जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश होगी. प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी. लाभ संवार पर रहेगा. मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति वरिष्ठों के विश्वासपात्र होते हैं. संस्था की महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं. आज इन्हें नीति नियम बनाए रखना है. कार्यव्यवस्था पर बल बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. वातावरण में अनुकूलता रहेगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. पेशेवर गतिविधियां तेज होंगी. हितलाभ बनाए रहेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे. सूझबूझ से परिणाम बनाएंगे. लाभ व्यापार बढ़ाएंगे. उद्योग कार्योंं को गति देंगे. साख प्रभाव बढ़त पर बने रहेंगे. विस्तार योजनाओं पर जोर रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. शुभ सूचना पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में अतिउत्साह से बचेंगे. संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी. प्रिय व्यक्ति से भेंट हो सकती है. रिश्तों में सुधार के प्रयास बनाए रखें. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करें. भावनात्मक संबंधों को बेहतर बनाएं. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. संकोच बना रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. समय सीमा में कार्य पूरे करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- लाइट ब्लू

एलर्ट्स- बड़प्पन रखें. संकीर्णता त्यागें. सहकारिता बढ़ाएं.

