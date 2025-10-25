scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 25 October 2025: आत्मनियंत्रित रहेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 25 October 2025: साहस संपर्क संवार पर रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. नवीन अनुबंध बनेंगे. कामकाज में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.सकारात्मकता बनाए रखनी हैं.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

नंबर 4
25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. कार्यक्षेत्र में प्रबंधन पर जोर होगा. लेनदेन में उत्साह बनाए रहेंगे. आर्थिक नीतियां बेहतर रहेंगी. सक्रियता व साहस से कार्य करेंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत बनाए रखेंगे. करियर व्यापार के मामलों में निरंतरता रहेगी. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं. नियमों के बीच से रास्ते बनाने में माहिर होते हैं. निर्णय लेने में तेज होते हैं. आज इन्हें पेशेवरता पर जोर देना है. सकारात्मकता बनाए रखनी हैं. साहस संपर्क संवार पर रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. नवीन अनुबंध बनेंगे. कामकाज में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम और सक्रियता दिखाएंगे. कामकाजी पक्ष की शुभता बढ़त पर रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सभी पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे. महत्वपूर्ण विषय आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में संवार पर रहेगा. कार्यगति तेज बनाए रहेंगे. पर्सनल लाइफ- सभी स्वजनों का साथ और विश्वास पाएंगे. निजी मामले सकारात्मक रहेंगे. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. पारिवारिक गतिविधि बढ़ेगी. भावनात्मकता बढ़ेगी. आत्मनियंत्रित रहेंगे. रिश्तों में फोकस रखेंगे. अपनों में भरोसा रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. करीबीजन उपलब्धि पाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- पारिवारिक स्थितियों में सुधार आएगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान में आकर्षण रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रचनात्मक प्रयास बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

समकक्ष व वरिष्ठ सहायक होंगे, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे 
जोखिम उठाने से बचेंगे, समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे 
फोकस बढ़ाकर रखें, बड़प्पन बनाए रखें 
आवश्यक लक्ष्य साधेंगे, प्रदर्शन अच्छा रहेगा 
चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएंगे, निर्णय लेने में जल्दबाजी न दिखाएं 

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8
फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर
एलर्ट्स- भावावेश से बचें. अफवाहों की अनदेखी करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement