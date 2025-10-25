Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 25 October 2025: समकक्ष व वरिष्ठ सहायक होंगे, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे

नंबर 3

25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 3 के लिए सुखद परिणाम बनाए रखेगा. संबंधों में सहजता व विनम्रता बनाए रहेंगे. लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. कामकाजी मामलों में सामंजस्य रखेंगे. पेशेवरों में सहयोग का भाव रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन को संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति का जीवन आदर्श होता है. लोग इन्हें फॉलो करने का प्रयास करते हैं. शासन व व्यवस्था का सम्मान बनाए रखते हैं. नीति नियम पालन में आगे रहते हैं. आज इन्हें साझा प्रयास बढ़ाना है. निर्णय लेने में सजग रहें. समकक्ष व वरिष्ठ सहायक होंगे. लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में अपेक्षित कोशिशें बनाए रखेंगे. सभी मामलों में उत्साह रखेंगे. कार्यव्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव में वृद्धि होगी. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. व्यवस्थित कार्यगति बनाए रखेंगे. सहकार की भावना पर बल रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. मन के मामलों में वांछित परिणाम बनेंगे. प्रेम में स्नेह और विश्वास बना रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. असहज स्थिति से बचें. रिश्तों में धैर्य दिखाएं. अपनों की खुशी के लिए प्रयत्न बनाए रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- विनय विवेक से काम लेंगे. सार्थक संवादों को संवारेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर करेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- पीतांबरी

एलर्ट्स- जिम्मेदारी से कार्य करें. बहस विवाद से बचें. तनाव न लें.

