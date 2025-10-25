Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 25 October 2025: जोखिम उठाने से बचेंगे, समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे

नंबर 2

25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन उच्च स्थिति का संरक्षक बना हुआ है. विविध गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. पेशेवर विषयों में हरसंभव प्रयास बनाए रखेंगे. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. हर्ष उत्सव का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अन्य से दोस्ती में सहज होते है.. सबसे प्रेमभाव बनाए रखते हैं. आज इन्हें लाभ के प्रयास बढ़ाना है. सहकारिता व सहभागिता से कार्य करेंगे. सभी से सहयोग रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक उछाल बना रहेगा. धनधान्य के मामले संवार पर रहेंगे. लक्ष्यों व योजनाओं पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कामकाज में स्पष्टता रखेंगे. व्यवसाय हितकर बना रहेगा. संपर्क संवाद व प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. सकारात्मक संवाद बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में पहल का भाव रहेगा. रिश्तों में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. वातावरण अनुकूलन रहेगा. भावनात्मक विषय पक्ष में रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. संबंधों में सुधार होगा. करीब के रिश्ते बल पाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- मेलजोल बढ़़ाए रहेंगे. बहस विवाद टालेंगे. परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी. लोगों पर भरोसा रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर्स- एक्वा कलर

एलर्ट्स- संपर्क बढ़ाए रखें. व्यवस्था पर बल दें. विनम रहें.

