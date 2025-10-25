Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 25 October 2025: फोकस बढ़ाकर रखें, बड़प्पन बनाए रखें

नंबर 1

25 अक्टूबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 1 के लिए साधारण है. अतिउत्साह में आकर कार्य व्यापार में जल्दबाजी न दिखाएं. करीबियों व मित्रों से बनाकर चलेंगे. निजी प्रयास सहज होंगे. व्यक्तिगत विषयों को रुटीन बनाए रखेंगे. घर परिवार में अनुकूलन रहेगा. समता सामंजस्यता का भाव बढ़ा रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति अपनी छवि के लिए अतिरिक्त संवेदनशील होते हैं. आलोचना को अधिक सह नहीं पाते हैं. संघर्ष से घबराते नहीं हैं. आज इन्हें नियमितता वनिरंतरता बनाए रखना है. कामकाजी विषय पक्ष में रहेंगे. आशंकाओं में न आएं. सब से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. संकोच का भाव बना रहेगा.

मनी मुद्रा- उम्मीद की तुलना में सामान्य परिणाम बनेंगे. हितलाभ पूर्ववत् बनाए रखेंगे. कार्य प्रदर्शन में साधारण गति रहेगी. पेशेवर अन्य के प्रभाव में बने रह सकते हैं. कारोबार व व्यवस्था पर बल रहेगा. कामकाजी संबंध मजबूत रहेंगे. फोकस बढ़ाकर रखें. बड़प्पन बनाए रखें. दिखावे बड़बोलेपन से बचें.

पर्सनल लाइफ- प्रेम के मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी. रिश्ते सुखप्रद रहेंगे. स्वजनों के साथ यादगार समय बीतेगा. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. संबंधों को संवारेंगे. सहज सफलता प्राप्त होगी. भावनात्मक विषयों में सुख बना रहेगा. संबंधों में सजग रहेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निजी संबंध संवारेंगे. आत्मविश्वास रहेगा. सीख सलाह रखेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वॉइलेट

एलर्ट्स- नियंत्रण बनाए रखें. सतर्कता बढ़ाएं. बहकावे में न आएं.

