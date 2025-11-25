scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 25 November 2025: जिम्मेदारियों निभाएंगे, नीति नियम के पक्के रहेंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 25 November 2025: विभिन्न प्रयासों पर बल देंगे.निजी विषय संवरेंगे.पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे.मनोबल व अनुकूलन बना रहेगा.चहुंओर तेजी दिखाएंगे.

nine horoscope

नंबर 9
25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक बना हुआ है.इच्छाओं को बल मिलेगा.घर में आनंद का वातावरण रहेगा.चर्चा संवाद पक्ष में बनाए रहेंगे.धन संपत्ति के मामले संवरेंगे.व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी.लाभ प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा.मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शासन की नीतियों एवं संस्थागत व्यवस्था में भरोसा बनाए रखते हैं.संपर्क बनाने और भुनाने में तेज होते है.आज इन्हें पराक्रम बढ़ाना है.विभिन्न प्रयासों पर बल देंगे.निजी विषय संवरेंगे.पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे.मनोबल व अनुकूलन बना रहेगा.चहुंओर तेजी दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे.प्रबंधन के प्रयासों को गति देंगे.लक्ष्य साधने में सफल होंगे.कार्य व्यापार पर फोकस बनाए रखेंगे.वाणिज्यिक मामलों में सहज रहेंगे.लाभ पर जोर रखेंगे.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.नीति नियम के पक्के रहेंगे.विविध विषयों में प्रभावी बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में उत्साह बढ़ा रहेगा.भेंटवार्ता में पहल बनाए रहेंगे.संबंधों को संवारने की कोशिश होगी.मेलजोल बढाने में रुचि रहेगी.रिश्तों को साधेंगे.वादा वचन निभाएंगे.चर्चा संवाद में मिठास रखेंगे.परिवार में सुखद क्षण निर्मित होंगे.प्रेम प्रसंग स्मरणीय बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख एवं प्रभाव में वृद्धि रहेगी.खानपान में सुधार होगा.जीवनशैली संवरेगी.रचनात्मक कार्यों से जुड़े रहेंगे.प्रसन्नता बढ़ेगी.सुख सौख्य से रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9  
फेवरेट कलर्स- चिली रेड
एलर्ट्स- बड़प्पन रखें.स्वार्थ संकीर्णता त्यागें.काम पर ध्यान दें.
 

---- समाप्त ----
